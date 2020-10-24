2020/10/24 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يصالح جماهيره ويهديه الفوز على برشلونة بغداد- ساري تحسين نجح فريق ريال مدريد امس السبت في الانتصار بنتيجة ثلاثة اهداف خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في معقل البلوغرانا كامب نو في إطار منافسات الجولة السابعة من الليغا.وسجل لريال مدريد اللاعبين فيدي فالفيردي في الدقيقة الخامسة ، وسيرجيو […]

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