2020/10/24 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعدادات أمنية وخدمية لإنجاح زيارة العسكريين في سامراء سامراء – محمد صادق السامرائي توافد الالاف من الزائرين إلى مرقد الإمامين الهادي و العسكري في سامراء بمحافظة صلاح الدين ، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري، في وقت عززت قوات الشرطة الاتحادية الماسكة للارض ضمن قاطع المسؤولية انتشارها الامني ، لتأمين محيط المدينة […]

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