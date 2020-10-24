2020/10/24 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين – واع

قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين في ثلاثة اقضية بمناسبة استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام).

وقال الجبوري في بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي باستثناء الدوائر الخدمية يومي الاحد و الاثنين في الدجيل و بلد و سامراء بمناسبة استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام).

من جهته، اكد مدير عام تربية صلاح الدين، ان الامتحانات في موعدها وغير مشمولة بعطلة الاحد والاثنين، داعيا الجميع الى مراعاة ذلك لمنع التشويش على الطلبة وعوائلهم والكوادر التدريسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يقرر تعطيل الدوام يومي الاحد والاثنين في ثلاثة اقضية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يقرر تعطيل الدوام يومي الاحد والاثنين في ثلاثة اقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).