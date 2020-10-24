/ نينا / تنشر ملحق الدوائر الانتخابية في الانبار وديالى وصلاح الديـن

2020/10/24 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقيـة للانباء/ نينا / ملحق الدوائر الانتخابية لمحافظات الانبار وصلاح الديـن وديالى .وصوت مجلس النواب مساء اليوم ، على الدوائر الانتخابية لست عشرة محافظة ، فيما قرر تأجيل التصويت على ملحق دوائر محافظتي كركوك ونينوى الى يوم الاثنين ./انتهى5

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