رحلة في سيكولوجيا المرأة والجنس - سامح عسكر

2020/10/24 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر ورثت البشرية من أسلافها قاعدة أساسية في الجنس وهي أن العملية الجنسية بين شريكين ذكوري إيجابي وأنثوي سلبي، وهو الذي صنع لاحقا فكرة مسئولية الأنثى عن الجنس بوصفها الطرف السلبي الذي يقبل ويرفض، بينما الذكور ليس لديهم سوى العرض، وهذه غريزة حيوانية مشهورة بالعموم دائما نرى للذكور النزعة الإيجابية في الطلب وللأنثى نزعة سلبية في القبول والرفض، عدا بعض الحيوانات كالسنوريات مثلا التي تبدأ فيها العملية الجن ......





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