مُساهمة في مسألة مقولات المادية الدياليكتيكية - مالك ابوعليا

2020/10/24 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي السوفييتي الكسندر بيتروفيتش شيبتولين*ترجمة مالك أبوعليايكتشف الانسان المزيد والمزيد من الخصائص والعلاقات المتأصلة في الواقع الذي يُحيط به.



انه يتعمق بشكلٍ كبير في عالم الظواهر ويبدأ في اكتشاف وفرز، والتعبير عن تلك الخصائص والعلاقات بمفاهيم مثل الحركة والمكان والزمان والسببية والانتظام والضرورة والصدفة والتناقض، والتي هي شاملة وتنتمي الى جميع الأشياء المادية، ......





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