القوات الامنية تغلق هذه الطرق

2020/10/24 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية اغلقت جسر الشهداء وبوابة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية اغلقت بوابة الخضراء من جهة الجسر المعلق".

واضاف ان "القوات الامنية باشرت بقطع جسر الشهداء"، مشيرا الى ان "القوات الامنية انتشرت في ساحة الرصافي".

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