"أبو محسن المصري".. أفغانستان تعلن مقتل الرجل الثاني في القاعدة

2020/10/24 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القوات الأفغانية قتلت أبو محسن المصري ، العقل المدبر البارز للقاعدة في شبه القارة الهندية، ويعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

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