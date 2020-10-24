2020/10/24 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مسؤولون أن ناقلة نفط روسية تعرضت لانفجار، السبت، في بحر آزوف وتجري عملية إنقاذ لثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين.



وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن "الانفجار في الناقلة الجنرال آزي أصلانوف، وقع بينما كانت الناقلة في طريقها من ميناء قفقاز إلى ميناء روستوف أون دون".

وقالت السلطات، إنه "تم إنقاذ 10 من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 13 شخصا، بينما يعتقد أن الثلاثة الباقين وقعوا في البحر بسبب الانفجار".

وهناك ثلاث سفن إنقاذ متوجهة إلى الموقع للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين.

وما زالت الناقلة مائلة والجهود جارية لجعلها تستقيم.

وقال المسؤولون البحريون إن "الناقلة لم يتم تحميلها وإن الانفجار ربما نتج عن أبخرة قابلة للاشتعال خلفتها الشحنة السابقة للسفينة".

الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ناقلة نفط روسية وفقدان 3 من طاقمها في ظروف ’غامضة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار ناقلة نفط روسية وفقدان 3 من طاقمها في ظروف ’غامضة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).