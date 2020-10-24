2020/10/24 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..انطلقت في ميسان، السبت، الحملة الخريفية الموسمية للزراعة والتشجير في مداخل مدينة العمارة وبعض الساحات وقال محافظة ميسان علي دواي عند مشاركة الحملة مع كوادر بلدية العمارة ان الحملة هي موسمية واعتادت المحافظة القيام بها كل عام وتستمر لغاية 2610، مشيرا الى أن الحملة تشمل زراعة 27 الف شتلة تشمل زراعة الجزرات […]

التدوينة انطلاق حملة لزراعة 27 ألف شتلة في ميسان ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق حملة لزراعة 27 ألف شتلة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق حملة لزراعة 27 ألف شتلة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).