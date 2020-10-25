"سمير مزاحم".. يربح مليوني دولار بأرتكابه هذا الخطأ

2020/10/25 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} ابتاع الأمريكي سمير مزاحم البالغ من العمر 56 عاما بطاقة يانصيب بالخطأ، معتقدا أنه بدد أمواله ليكون الحظ بجانبه ويغير حياته.

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