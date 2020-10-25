2020/10/25 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر العراق واحداً من البلدان العربية الاكثر تأثراً بجائجة فيروس كورونا منذ بداية انتشارها مطلع العام الحالي 2020 في جميع دول العالم، حيث شهد العراق تسجيل معدلات اصابة يومية تجاوزت الـ 5 الاف اصابة بحسب تقارير وزارة الصحة العراقية والتي تعتبر الاعلى لغاية الان منذ بداية انتشار فيروس كورونا فيه.



بعد هذا الارتفاع […]

التدوينة وزارة الصحة تعلن عن تأمين البلازما لمصابي كورونا في العراق ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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