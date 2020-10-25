القبض على متهم بالمتاجرة بالمخدرات في ذي قار

2020/10/25 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..



تمكن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ذي قار ، اليوم السبت ، من القاء القبض على متهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة ، وضبط 1650 قرصا مخدرا .



وذكر بيان اوردته مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” عملية القاء القبض على المتهم جاءت بناء على […]

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