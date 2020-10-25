قوات من الدفاع تباشر بمسك الطرق النيسمية لمنع التهريب

2020/10/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى: مافيات تنقل البضائع والمواد بين المدن الدفاع يباشر بمسك الطرق النيسمية لمنع التهريب ديالى ــ سلام الشمري كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، عن شروع وزارة الدفاع بتنفيذ خطة مهمة لمسك الطرق النيسمية من أجل منع تحول ديالى الى اكبر ممر للتهريب في البلاد.وقال الكروي لـ (الزمان)، امس ان ( […]

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