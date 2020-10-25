نتيجة 'غريبة' في الدوري الهولندي 13-0! ​(فيديو)

2020/10/25 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكن أياكس أمستردام، السبت، من تحقيق رقما قياسيا في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، بعدما سحق فينلو 13-صفر، ليتقدم إلى الصدارة بعدما شارك سبعة لاعبين في مهرجان الأهداف.

وكان الرقم القياسي السابق في الدوري الهولندي عنطريق أياكس أيضا عندما فاز 12-1 على فيتيس في 1972.

وسجل لاسينا تراوري (19 عاما) خمسة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى ليفرض أياكس سيطرته التامة من البداية وحتى النهاية.

وتقدم أياكس 4 -صفر قبل أن يتعرض كريستيان كوم لاعب فينلو للطرد بسبب خطأ عنيف وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وبعد ذلك سجل أياكس ثمانية أهداف في 24 دقيقة، ونجح المخضرم كلاس يان هونتيلار (37 عاما) في هز الشباك مرتين في غضون دقيقتين.

وأنهى أياكس المباراة بتسديد 23 كرة على المرمى وكان بوسعه أن يضيف المزيد لولا نجاح ديلانو فان كروي حارس فينلو في إنقاذ عشر محاولات على مرماه.

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