بريطانيا تؤكد استعدادها الكامل لدعم العراق وتعزيز مكانته في المجتمع الدولي والاقليمي

2020/10/25 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت بريطانيا استعدادها الكامل لدعم العراق وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ .واشار بيان لوزارة الخارجية , الى ان وزيرها فؤاد حسين التقى توم توغندهات رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان البريطاني،وبحثا التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، كما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية تعزيز العلاقات بين البلدين على مُختلِف الصُعُد ".ودعا الوزير ,الشركات البريطانية إلى اغتنام فرصة وُجُود أرض خصبة للاستثمار والعمل الجاد في العراق وسط دعم حُكُوميّ للجُهُود المُخلِصة الوافدة لبناء وإعمار البلد، والمساعدة في النهوض بواقعه الاقتصاديّ والخدميّ ".وأشاد وزير الخارجية بالدور البريطاني الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون في مجالات مختلفة ، منها الاستمرار في تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخباريّة لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة.واكد :" انّ تنظيم داعش الإرهابيّ ما يزال يُشكّل تهديداً للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، ويُحاول أفراده إعادة تنظيم أنفسهم في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة ".من جانبه أكّد المسؤول البريطاني استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، وتشجيع الشركات البريطانية على العمل في العراق، والتنسيق مع العراق في هذا الإطار عبر بحث الفرص الاستثماريّة"./انتهى2

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