بدء توافد المتظاهرين الى ساحـة التحـرير

2020/10/25 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت جموع المتظاهرين السلميين بالتوافد الى ساحـة التحرير وسط العاصمـة مساء اليوم ، قادمين من المحافظات الاخرى ، للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبيـة المطالبة بتحقيق الاصلاحات في الخامس والعشرين من تشرين الاول من العام الماضي، التي تصادف غدا الاحد./انتهى5

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