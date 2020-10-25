بالصور .. جسر الجمهورية في بغداد الآن

2020/10/25 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شاركت مجموعات من المتظاهرين الشبان بتزيين مقتربات جسر الجمهورية المطل على نهر دجـلة في بغداد، بالاعلام العراقية مساء اليوم ، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبيـة المطالبة بتحقيق الاصلاحات في الخامس والعشرين من تشرين الاول من العام الماضي، التي تصادف غدا الاحد./انتهى5

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