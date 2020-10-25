الكاظمي: العراق فتح 30 ملف فساد كبير ولن يستسلم لأنصار اللادولة

2020/10/25 | 00:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، إنه "رُغمَ الأزمةِ الناجمةِ عن جائحةِ كورونا، وانهيارِ أسعارِ النفط، وتسلمِنا ملفاً اقتصادياً مثقلاً بالسياساتِ الخاطئةِ والموجعة، وخزينةً أفرغَها غيابُ الإستراتيجياتِ الاقتصاديّةِ، والإعتمادِ الكلي على …

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