-الحزبيّة- وتظاهرات تشرين - نصير عواد

2020/10/25 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد إنّ النظر لتظاهرات تشرين كما هي، لا كما تراها وتريدها الأحزاب السياسيّة، هو موضوع مقالنا.



فمن خصائص هذه التظاهرات ان لا أحد، فرد أو مجموعة او حزب، زعم تنظيمها او قيادتها.



وكل الذي نعرفه ان ثمة شباب من أصحاب الشهادات خرجوا يبحثون عن عمل، عاونتهم شرائح شبابية مهمشة تبحث عن دور لها وعن معنى لحياتها، ثم وقفت إلى جانبهم فئات من المثقفين والوطنيين الذين ملّوا وقوفهم شهودا على خراب بلدهم.



كل هؤلاء تجمهرو ......





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