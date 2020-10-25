العالم العربي والعالم الثالث في ظل التآمر والازمات العالمية ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/10/25 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يشهد العالم في السنوات الاخيرة أزمات إقتصادية وصحية وبيئية خانقة تُعاني منها بِشكلٍ رئيسي الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي ترزح تحت أوضاع مُتفاقمة ومُتصاعدة وخطيرة للغاية من الفقر الشديد والجوع وانتشار الامراض وانهيار الخدمات التعليمية والصحية والغذائية وتفشي الفساد والبطالة وتصاعد الاحتجاجات والعنف والمظاهرات ....الخ .



وكانت البدايات الاولى لهذا الاضطراب العالمي الذي ألقى بظلاله على كافة ......





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