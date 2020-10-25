اعتقال متهمين بسرقة مواشي في قضاء الاصلاح

2020/10/25 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعتقلت مكافحة اجرام ذي قار ، اليوم السبت ، متهمين اثنين بسرقة مواشي في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية .



وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة اجرام القضاء تمكنت من اعتقال متهمين بسرقة المواشي من مناطق متفرقة في قضاء الاصلاح “.



واشار الى […]

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