سامسونغ تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Galaxy S21 Plus

2020/10/25 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتفها "Galaxy S21 Plus"، المتوقع إصداره أوائل العام المقبل.



ووفق موقع "تومز غايد" يأتي الجهاز بحواف رفيعة للغاية ومسطحة، كما توجد أيضا مجموعة من الكاميرات في الزاوية اليسرى العليا في الجزء الخلفي من الجهاز.

ويمتلك الهاتف شاشة "OLED" بمقاس 6.7 بوصة مثل شاشة Galaxy S20، ومن المتوقع أن تكون الشاشة مسطحة تماما مثل iPhone 12 وiPhone 12 Pro".

وتشمل المواصفات الأخرى المتوقعة لجهاز "Galaxy S21 Plus" امتلاكه معالج "Snapdragon 875" وبطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طرحت سامسونغ هاتف "Galaxy F41" للبيع، الذي يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير، ويمكن أن تستمر حتى 26 ساعة من تشغيل الفيديو أو أيام من المكالمات الهاتفية أو 21 ساعة متواصلة عند تصفح الويب.

وتم تصميم الهاتف وصنعه في الهند ويحتوي "F41" أيضا على شاشة "Super AMOLED" مقاس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل.

ويعمل بمجموعة شرائح "Exynos 9611" ونظام "Android 10" مع "One UI Core 2.1"، ويمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجا بايت، كما يحتوي على فتحة ثلاثية لبطاقة "microSD" إضافة إلى شريحتي "SIM".

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