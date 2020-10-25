مهاتير محمد ينضم للمطالبين بمقاطعة البضائع الفرنسية

2020/10/25 | 00:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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انضم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الى الحملة الداعية الى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد إساءة الرئيس مانويل ماكرون لشخصية النبي محمد (ص).



وقال مهاتير محمد على صفحته في موقع تويتر (الداعمة للثقافة العربية) “المقاطعة سلاح قوي ..



قاطعوا المنتجات الفرنسية .عطور منتجات غذائية زيوت السيارات” وأوضح محمد في تغريدته “تعتمد فرنسا بشكل […]

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