الروائية المغربية الفرنسية إيمان روبلان تنال جائزة “ليه لوريانتال”

2020/10/25 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رين (فرنسا)(أ ف ب) – فازت إيمان روبلان السبت بجائزة “ليه لوريانتال” الأدبية التي تسلم في لوريان بغرب فرنسا والتي تكرم منذ عشر سنوات الأدب المتوسطي والشرق أوسطي، عن روايتها “من قتل السبّار؟”، على ما أعلن المنظمون السبت.وتدور وقائع رواية الكاتبة الفرنسية المغربية في حي الحسني في الدار البيضاء، حيث يقتل حارس مبنى مسنّ […]

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