اقبال متواضع من المصريين في أول أيام انتخابات مجلس النواب

2020/10/25 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – أغلقت لجان الاقتراع أبوابها مساء السبت في عدد من المحافظات المصرية بعد انتهاء اليوم الاول من تصويت الناخبين في انتخابات مجلس النواب وسط اقبال متواضع على المشاركة.وحسب مراسل فرانس برس في حي العجوزة، غرب القاهرة، كان الاقبال على لجان الاقتراع ضعيفا خصوصا فترة ما قبل الظهيرة وقد بدأ في الزيادة […]

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