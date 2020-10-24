أول أيام انتخابات مجلس النواب المصري.. إقبال متواضع من المواطنين

2020/10/25 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقفلت لجان الاقتراع أبوابها، مساء السبت، في عدد من المحافظات المصرية بعد انتهاء اليوم الأول من تصويت الناخبين بانتخابات مجلس النواب، وسط إقبال متواضع على المشاركة.

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