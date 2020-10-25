عبد السلام ياسين من البودشيشية إلى الياسينية - المهدي بوتمزين

2020/10/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين تكتسي العلاقة بين الإسلاميين و الأنظمة الحاكمة في الدول العربية طابعا خاصا و استثنائيا , حيث تخشى الحكومات العميقة التي تُنتخب من السفارات و أجهزة الإستخبارات الغربية , بلوغ الإسلاميين المناصب الحساسة في الدولة و على رأسها رئاسة الحكومة .



و هذا الصراع مردُّه إلى استمرار ميكانيزمات الإستعمار السابق , حيث خرج الاحتلال من الباب و عاد من النافذة .



و السواد الأعظم من الحكومات العربية تقع تحت الو ......





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