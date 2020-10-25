القوات الامنية تغلق شارع ابو نؤاس

2020/10/25 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بان القوات الامنية اغلقت شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية باشرت بغلق طريق شارع ابو نؤاس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد".واضاف ان "القوات الامنية قطعت ايضا جسري السنك والشهداء".

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