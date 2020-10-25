أزمة بين حمادة هلال ومحمد رمضان والشيخ خالد الجندي يتدخل.. فما القصة ؟

2020/10/25 | 00:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ عبر الشيخ المصري خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إستيائه من طرح أغنية تحمل إسم الشرع محللى أربعة” ، منوها إنه يجب على المطرب الشعبي أن يكون حذرا عند التعامل مع ثوابت الدين، مطالباً المطرب الذى يغنى تلك الأغنية، والتي يتشاجر عليها مع فنان آخر بسحب أغنيته والاعتذار عنها، وعدم […]

التدوينة أزمة بين حمادة هلال ومحمد رمضان والشيخ خالد الجندي يتدخل..



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