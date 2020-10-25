2020/10/25 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر تطبيق الانستاجرام واحداً من الخدمات التابعة لشركة فيسبوك بعد ان استحوذت عليه الاخيرة في عام 2012، ومنذ تلك الفترة بقية جميع خدمات تطبيق إنستاجرام منفصلة تماماً عن خدمات شركة فيسبوك.



في سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 أعلنت فيسبوك بشكل رسمي عن دمج مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستاجرام للعمل من […]

التدوينة كيف تراسل أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستاجرام؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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