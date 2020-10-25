فرنسا تعتزم تمديد حالة الطوارئ الصحية

2020/10/25 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 شباط، بما يتيح للسلطات التنفيذية فرض القيود اللازمة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يرفع النص الذي أيده 71 نائبا في مقابل رفض 35 آخرين، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل ومن المتوقع أن يتم تبنيه نهائيا مطلع تشرين الثاني.

ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المساس بالحريات العامة".

المصدر: RT

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