2020/10/25 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ انطلق مساء أول أمس الجمعة 23 أكتوبر أولى فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم ، وسط إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وحرص المصمم المصري محمد جابر، مدير صفحة mgpexel، ومصمم صور المشاهير بالفوتوشوب، على تصميم صور جديدة لنجوم رحلوا […]

التدوينة صور..



أبرزهم “محمود ياسين ورجاء الجداوي” الغائبون الحاضرون بمهرجان الجونة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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