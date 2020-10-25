نتانياهو: اتفاقات التطبيع

2020/10/25 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح متلفز بالعبرية "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

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