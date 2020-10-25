2020/10/25 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تطبيق الواتساب الذي يعتبر الأول عالميا من ناحية عدد المستخدمين النشطين عليه كان يفتقر للعديد من المزايا التي يحتاجها المستخدمين بشكل يومي ولعل اهم تلك المزايا هي خاصية كتم المحادثات الى الابد.



كان واتساب يتيح للمستخدمين كتم المحادثات لغاية سنة واحدة من تاريخ تفعيل هذا الخيار والذي كان لا بد من اعادة تفعيله […]

التدوينة كيفية كتم محادثات الواتساب الى الابد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية كتم محادثات الواتساب الى الابد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية كتم محادثات الواتساب الى الابد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).