دوري فوق التكليف

2020/10/25 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الصالحي تعكف الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم على الانتهاء من تحضيراتها لانطلاق أصعب مسابقة لدوري الكرة الممتاز عصر اليوم الأحد في ظل الأجواء المحيطة بالعمل التنظيمي للهيئة من مسؤوليات ثلاث فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن رسالته في 10 شباط 2020 الى تهديدات فايروس كورونا (كوفيد19) الى الانتقادات غير الموضوعية في بعضها من قبل

