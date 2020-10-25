الوهم العظيم

2020/10/25 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعر: أديب كمال الدين

1.

حينَ تَسلّقتُ قمّةَ الجبل

وجدتُ باباً عجيباً يطلُّ على البحر.

البابُ مُذكّرٌ كما يقولُ أهلُ اللغة.

لا يهمّ!

المُهمّ أنّي فتحتُه

فإذا بي أمامَ الصّحراء!

هل كانت الصّحراء أنثى؟

2.

حينَ تَسلّقتُ قمّةَ الجبل

قيلَ لي: إنّكَ ستجدُ باباً عجيباً

يطلُّ على البحر.

نعم، وجدتُ البابَ

ومن ثقبهِ رأيتُ مراكبَ وأشرعةً

ونساء عاريات

ثُمَّ لما فتحتُه

فإذا بي أمامَ الصّحراء!

أينَ اختفى البحر؟

أكانوا يكذبون

أم أنّني في حلمٍ أو سراب؟

3.

حينَ تَسلّقتُ قمّةَ الجبل

لم أجد الباب

ولم أجد البحر

ولم أجد المراكبَ أو الأشرعة

ولا النّساء

بل لم أجد الصّحراءَ حتّى!

4.

صرتُ أشكُّ أنّني ما تسلّقتُ شيئاً

غير وهمِ الجبل!

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