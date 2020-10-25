الأعرجي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/25 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

دعا مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، أمس السبت، الى الحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الدبلوماسية.

واستعرض الاعرجي، بحسب بيان لمكتبه، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الخاصة بأمن العراق، ما توصلت اليه اللجنة من معلومات ونتائج مهمة، في ما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي «.

من جانبهم اكد أعضاء اللجنة تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها.

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