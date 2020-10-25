إزالة أول عش لـ

2020/10/25 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن الأميركية، السبت، إزالة عش الدبابير القاتلة الأول الذي تم اكتشافه في مدينة بلين.

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