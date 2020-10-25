رئيس الجمهورية: مصممون على دولة بسيادة كاملة

2020/10/25 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أن العراق مصمم على اقامة دولة بسيادة كاملة، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار بدعم الشعب العراقي لمواجهة التحديات، والتكاتف في مواجهة الإرهاب والفساد.

وقال الرئيس صالح في رسالة تهنئة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس المنظمة الدولية : إن «العراق يقف اليوم وهو احدى الدول المؤسسة، داعما للقيم والمبادئ التي تحملها الأمم المتحدة في سبيل إرساء السلام العالمي، وخوض الحوارات من أجل تخفيف التوترات ومنع النزاعات، وحماية حقوق الانسان»، وأضاف، «كما يؤكد (العراق) في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في توحيد مصالح الدول الأعضاء فيها، وتعزيز الجهود معاً باتجاه تحقيق الأهداف المشتركة الخادمة لشعوب العالم أجمع».



وأشار صالح إلى الظروف التي يمر بها العالم بقوله: «في هذه الأوقات الصعبة، إذ يواجه العالم (كوفيد- 19) بكل تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، لعلها مناسبة تستدعي تذكيرنا من جديد بأهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات معا والدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مواجهة هذا الوباء».

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