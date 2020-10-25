البرلمان يصوّت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة

2020/10/25 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

صوت مجلس النواب، امس السبت، على الدوائر الانتخابية الملحقة بقانون الانتخابات لست عشرة محافظة، وبينما تم تأجيل التصويت على محافظتي نينوى وكركوك الى جلسة يوم غد الاثنين، انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وبحسب بيان فقد أنهى المجلس خلال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من اللجنة المالية بسبب تأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، اذ تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام .

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.

كما أنجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، وأتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون كلية القوة الجوية المقدم من لجنة الامن والدفاع.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي( oprc90) ) لسنة 1990 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف لحماية المياه الاقليمية لجهورية العراق من حوادث التلوث الزيتي واهمية الاستعداد والتصدي واعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق باعتبارها من الدول المصدرة للنفط لغرض الانضمام الى

الاتفاقية.

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 وقانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها المقدم من لجنة العلاقات الخارجية وذلك لمرور فترة طويلة على صدور القانون وزوال اسباب تشريعه لعدم نفاذ الاتفاقية حتى الان ولغرض اصدار قانون لإلغائه.

واختتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الابادة الجماعية للايزيديين المقدم من لجان القانونية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمرأة والاسرة والطفولة بهدف الاعتراف في جرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون وتعويضهم وحمايتهم من التعرض لمثل هذه الجرائم وادانة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية ومحاكمة مرتكبيها امام المحاكم العراقية ومعاقبتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوّت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوّت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).