عالية نصيف: دول العالم تستثمر أموال العراق «المهربة»

2020/10/25 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

اتهمت عضو مجلس النواب عالية نصيف، دولاً إقليمية وأجنبية بتوفير الحماية للأموال العراقية “المهربة” المودعة لديها من قبل الشخصيات الفاسدة.

وقالت نصيف لـ”الصباح”: إن “الأموال العراقية المهربة الى دول عربية وأجنبية،تتوفر لها كامل الحماية من قبل الدول المودعة لديها”،مشيرةً الى أن “جميع دول المنطقة تمتلك في مصارفها أموالاً عراقية مهربة من قبل سياسيين فاسدين».

وعللت نصيف توفير الحماية لتلك الأموال من قبل الدول الى “استفادتها الكبيرة منها في النهوض بواقعها الاقتصادي من خلال تدويرها واستثمارها في مختلف المشاريع الموجودة فيها،خصوصا أنها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات”، مبينة أن “العراق لن يستطيع استعادة تلك الأموال،لعدم وجود أي اتفاقيات ثنائية تخص هذا الموضوع بينه وبين البلدان الموجودة فيها».

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