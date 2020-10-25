يدا بيد للمضي بانتفاضة أكتوبر نحو الانتصار - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/10/25 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الخامس والعشرون من أكتوبر على الأبواب، وبعد عام من اندلاعها لازالت الانتفاضة مستمرة في العراق حيث باتت تجدد قواها على أرضية اشتداد التناحر الطبقي بين الملايين من جماهير الشغيلة والكادحين، التي تعاني البؤس الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والخنق السياسي، وبين البرجوازية الإسلامية القومية الحاكمة ونظامها السياسي الميليشي الفاسد.



اليوم، يعاني عشرات الملايين في عموم العراق وفي كردستان اشد المعاناة جرا ......





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