تمهيدا لسفر البشر.. سبيس أكس تغطي المريخ بالإنترنت

2020/10/25 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لتغطية كوكب المريخ بالإنترنت، في خطوة تمهد لسفر البشر إلى الكوكب، التي تطمح الشركة لتطبيقها.

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