المبادرة الوطنية لاستعادة السيادة وتحرير لبنان من الوصاية 

2020/10/25 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحده الحياد ما يضمن عودة لبنان إلى محيطه العربي، خصوصا بعدما وصلت إسرائيل إلى عمق المنطقة، وفي ظل تمدد إيران والأطماع الامبراطورية لكل من تركيا وروسيا.وهذه العودة هي التي تمكن لبنان من استعادة دوره الاقتصادي والثقافي والتعليمي والاستشفائي والمصرفي

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