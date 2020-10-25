بعد إجبار خصمه على الاستسلام.. حبيب نور محمدوف يجهش بالبكاء ويفجر مفاجأة مدوية

2020/10/25 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر البطل الروسي، حبيب نور محمدوف، مفاجأة اعتزاله، بعد تغلبه على نظيره الأميركي، جاستن غيثجي، بنتيجة (0-29)، السبت، في الجولة الثانية من بطولة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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