ارتفاع إصابات كورونا في 79 بالمئة من المناطق الأميركية

2020/10/25 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا بحالات عدوى فيروس كورونا المستجد على مدى الأسبوع الماضي، فيما أكثر من ثلاثة أرباع الولايات والأراضي الأميركية.

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