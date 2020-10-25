الهلال السعودي يتعاقد مع “زورو”

2020/10/25 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعقد يمتد لـ3 سنوات.



وقال الهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الأمير وليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، هو من تكفل بتكاليف المهاجم الإسباني، الملقب بـ”زورو”.



وحسب ما ذكره بيان الهلال، فإن فييتو خضع […]

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