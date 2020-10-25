2020/10/25 | 06:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعلنت بريطانيا، أمس السبت، انها ستعيد 5000 قطعة اثرية الى العراق بحلول العام المقبل وهي تمثل أكبر عملية إعادة للآثار العراقية تضم قطعا من الألواح الطينية التي اكتشفها علماء الآثار البريطانيون منذ ما يقرب من 100 عام.وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ان «الاثار تم التنقيب عنها بتصريح صدر من الحكومة العراقية آنذاك في مدينة اور الاثرية جنوب العراق ، كما سيعود ايضا لوح اثري سومري نادرة يعود تاريخها الى 2400 عام قبل الميلاد”.واضاف ان ” اللوح القديم تم تهريبه من العراق وتم إدراجه بشكل غير قانوني في مزاد عام 2019 وصادرته الشرطة في لندن، حيث تمت سرقتها من معبد سومري قديم يمثل شخصا جالسا يقال ان ندرة اللوح الى جودة عمله”.وتابع أن ” وزير الثقافة العراقي قد سمح بعرض اللوح لفترة معينة في المتحف البريطاني قبل اعادته الى العراق”.وقال وزير الدولة والمخرج هارتويج فيشرإن” المتحف له علاقة طويلة الأمد وإيجابية مع السلطات الثقافية في العراق والسفارة في لندن، وسيواصل المتحف العمل مع نظرائه العراقيين للبحث في هذه المجموعات المهمة ، وفي مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار”، مضيفا أن ” من الأهمية بمكان أن نحافظ على التراث الثقافي العالمي ونحميه حتى تقدره الأجيال القادمة وتستمتع به”.يذكر انه وفي العام الماضي سلم المتحف 156 لوحا منقوشا إلى العراق من أوائل العصر السومري ، وفي أوائل عام 2019 أعادت السلطات البريطانية حجرًا مسماريًا بابليًا بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية إلى العراق بعد مصادرته في عام 2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعتزم إعادة (٥) آلاف قطعة أثرية الى العراق) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعتزم إعادة (٥) آلاف قطعة أثرية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).