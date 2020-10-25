خبراء يحذرون من ارتفاع مريع في إصابات كورونا بأميركا

2020/10/25 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء أوبئة بالولايات المتحدة من ارتفاع مريع في عدد الإصابات بوباء كورونا الفيروسي، قد يصل إلى مليون حالة يومية، مع دخول فصل الشتاء، حسب شبكة سي أن أن.

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